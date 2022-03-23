الامارات | 26 لاعبا ولاعبة يمثلون الإمارات في "آسيوية الجوجيتسو" بالبحرين

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعبا ولاعبة يمثلون الإمارات في "آسيوية الجوجيتسو" بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل اليوم منتخب الإمارات للجوجيتسو المرحلة الأخيرة من معسكره المغلق استعداداً للسفر بعد غد من أجل المشاركة في النسخة السادسة من البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة من 28 إلى 31 الجاري. وتضم بعثة المنتخب 26 لاعبا ولاعبة وهم على صعيد الرجال زايد الكثيري، وذياب النعيمي، وعمر الفضلي، وخالد الشحي، ومحمد علي السويدي، وفراج العولقي، ومحمد العامري، ومهدي العولقي، وفيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي، وعبدالله الكبيسي وهزاع فرحان.

و على صعيد منتخب السيدات تضم القائمة حمدة الشكيلي، وشوق الظنحاني، وبلقيس عبدالله، وشريفة النعماني، وأسمى الحوسني، وميثاء سلطان، وبشاير المطروشي، ومها الهنائي، وشما الكلباني، وهيا الجهوري، ومهرة محفوظ، ومروة الحوسني، وتسنيم الجهوري ومريم العامري.

وتتواصل تدريبات اللاعبين واللاعبات وسط اهتمام كبير من أعضاء الجهازين الفني والإداري بالتفاصيل كافة و يتم حاليا مراجعة الأوزان، والإعداد النفسي، ووضع اللمسات الأخيرة قبل التوجه إلى المنامة للمنافسة على اللقب بهدف الاحتفاظ به وتأكيد البقاء في صدارة القارة الآسيوية.

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