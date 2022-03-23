شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة عمرو جمال للقاهرة من النمسا بعد جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عمرو جمال مهاجم فاركو للقاهرة قادماً من النمسا الجمعة المقبل عقب إجراؤه جراحة الرباط الصليبى الخميس الماضى فى أحد المراكز الطبية المتخصصة، والتي أجرى فيها الثنائى أكرم توفيق وعمار حمدى لاعبا الأهلى نفس الجراحة.

وبدأ الغزال مرحلة العلاج الطبيعى بعدما خضع لجراحة الرباط الصليبى ،ويرافق عمرو جمال فى رحلته العلاجية الدكتور مجدى وهبى طبيب فاركو، حيث إستمر اللاعب هناك لمتابعة مرحلة فرد القدم بالكامل من خلال العلاج الطبيعى تحت إشراف الطبيب الذى أجرى الجراحة قبل العودة للقاهرة لبداية المرحلة الأولى من التأهيل.

وشارك عمرو جمال مع فاركو فى 11 مباراة هذا الموسم، سجل هدفين فى 826 دقيقة لعب قبل الإصابة بالرباط الصليبى.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 12 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وإجمالا شارك عمرو جمال فى 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدفا وصنع 18 هدف وتلقى 24 إنذار ونال بطاقة حمراء وحيدة وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.