شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يطلب خوض الاتحاد السكندرى لمباراتين وديتين استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عماد النحاس المدير الفنى للاتحاد السكندرى اقامة مباراتين وديتين مع أندية من الدورى الممتاز نظرا لضيق الوقت،وعلى الفور قام سمير محجوب المدير الادارى بعمل اتصالات مكثقة بعدد من أندية الدورى لتلبية رغبة المدير الفنى .

وقام النحاس بعمل تدريبات نوعية للاطمئنان على المستوى البدنى للاعبى الفريق كما عقد جلسات مع اللاعبين واستمع لهم حيث اكد النحاس ان العامل النفسى من اهم العوامل فى تلك المرحلة.

وواصل فريق الكرة بالاتحاد السكندرى تدريباته بعد أن عاد لاعبى الفريق إلى تدريباتهم الراحة التى حصل عليها اللاعبين خلال فترة انتقال القيادة من حسام حسن الى عماد النحاس ، وبدأ فريق الكرة بالاتحاد السكندرى تدريبه بجلسة عقدها عماد النحاس المدير الفني مع اللاعبين على هامش مران أمس الثلاثاء على ملعب النادى بفرع سموحة .

وخضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية برفع مجموعة من الأحمال، ثم فقرة أخرى لتقوية عضلات القدم، بالإضافة لبعض التمارين بالكرة وبدونها ، ويواصل الاتحاد تدريباته خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادا لمواجهة الاهلى فى الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز .