شكرا لقرائتكم خبر عن صراع صلاح ومانى ومعلول وديانج الأبرز.. 5 منتخبات أفريقية تنتظر تأشيرة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت 10 منتخبات إلى المرحلة الحاسمة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2022، وأسفرت القرعة عن 5 مواجهات بنظام الذهاب والإياب، بحيث يتأهل المنتخب الفائز من كل مواجهة، وذلك على النحو التالي:

السنغال × مصر

الجزائر × الكاميرون

تونس × مالي

المغرب × الكونغو الديمقراطية

نيجيريا × غانا

ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب يوم الجمعة 25 مارس ، فيما تُلعب مباراة الإياب يوم 29 من الشهر نفسه.

يخوض منتخب مصر بقيادة محمد صلاح مباراتين حاسمتين أمام نظيره السنغالى بقيادة ساديو مانى الأولى مساء الجمعة المقبلة على أن تكون مباراة الإياب في داكار في 29 مارس الجارى ، فيما يلتقى منتخب تونس نسور قرطاج نظيره مالي مساء الجمعة فى باماكو على أن تكون مباراة الإياب يوم 29 مارس في رادس ، ويقود نسور قرطاج التونسى على معلول الظهير الايسر للأهلى فيما يقود مالى أليو يانج لاعب خط وسط المارد الأحمر.