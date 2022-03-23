الامارات | "كأس دبي العالمي" يبث للمرة الأولى على "تويتر" وشبكات عالمية تنقل الحدث مباشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن "كأس دبي العالمي" يبث للمرة الأولى على "تويتر" وشبكات عالمية تنقل الحدث مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع شركة التوزيع والإنتاج المعينة (RMG)، ووكالة الحقوق الإعلامية (HBA Media)، عن توفير إمكانية متابعة الجمهور في الإمارات والسعودية لأمسية "كأس دبي العالمي" وللمرة الأولى على (تويتر)، والأمر نفسه للمسافرين براً وبحراً بمشاهدة البث الحي للأمسية في نسختها الـ 26 السبت المقبل على متن خطوط جوية مختارة وخطوط الرحلات البحرية عبر شبكة (Sport 24).

وأكد بيان نادي دبي لسباق الخيل، أن الحدث العالمي سيتم عرضه من خلال عدد قياسي من مؤسسات البث الإعلامي، على نحو يتناسب مع مكانة أحد أكبر سباقات الخيل من حيث العالمية وقيمة الجوائز المالية، في حدث يستضيفه مضمار "ميدان" في قلب دبي، يتضمن ستة من سباقات الفئة الأولى "جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، بما فيها الشوط التاسع والرئيس "كأس دبي العالمي" البالغ جائزته 12 مليون دولار ويقام برعاية طيران الإمارات.

وقال إن: "الاهتمام الكبير لجمهور الولايات المتحدة بمشاركة نجمها "لايف إز غود" متصدر الترشيحات في كأس دبي العالمي، كان وراء تولي شبكات "Fox Sports وTVG وNYRA، بث الحفل بشكل مباشر، بينما ستعرض "NBCSN" أبرز معالم الحفل في برنامج السباق الخاص بها، ولتقوم "ESPN" ببث الحدث في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وستغطي "SportsMax" منطقة البحر الكاريبي أيضاً".

وأضاف البيان: "ستتم تغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بث مباشر عبر قناة دبي ريسنغ وقناة "ياس تي" المحلية، وتشمل شبكات الشرق الأقصى التي تعرض البث المباشر، قنوات "Green Channel" و"Fuji TV" في اليابان، و"TVB" و"Cable" و"Now TV" و"HKJC TV" في هونغ كونغ، و"STC TV" في سنغافورة، على أن يتمكن مشاهدو التلفزيون في 13 دولة أخرى في جنوب شرق آسيا، من الوصول إلى يوم السباق بفضل البث عبر" Eclat"، التي تبث الحدث للمرة الأولى، وصولاً لإمكانية المتابعين في الصين مشاهدة الحدث عبر قناة "Wasu" التي تبث أيضاً أمسية السباق للمرة الأولى، وشبكة (Sony) التي ستبث الحدث لجمهورها في الهند".

وأكمل: "تتاح فرصة المشاهدة للجمهور في إفريقيا عبر قنوات (SuperSport) و (Sport240) في جنوب أفريقيا، بينما تتم التغطية لمنطقة "أسترالاسيا" عبر موقع "Racing.com"، و"Sky Thoroghbred" في أستراليا، بينما تبث قناة "Trackside" في نيوزيلندا".

وتابع: " تشمل محطات البث الأوروبية قنوات: Equdia (فرنسا)، Racing TV وSky Sports Racing (بريطانيا وإيرلندا)، Virgin Media (إيرلندا)، SilkNet (جورجيا)، و TJK TV (تركيا). ويرحب كأس دبي العالمي بالقنوات التي تبث الحدث للمرة الأولى وهي Setanta (أوراسيا ودول البلطيق)، NENT (اسكندنافيا) وقناة Watch4 (ألمانيا، سويسرا والنمسا)، وقناة Polsat (بولندا)".

وأضاف البيان: "سيضيف برنامج المجلات العالمي الرائد "Trans World Sport" للتغطية المميزة حول العالم، وكذلك قناة "CNN" التي تغطي مجريات الحفل من خلال برنامج "World Sport" الشهير. كما تبث قناة "ITV" برنامج السباقات في بثها المباشر يوم السبت في المملكة المتحدة، وتقدم قناة "Saudi TV" الحدث في عرض مميز ببرنامج يقدم أبرز اللقطات خلال ساعة واحدة، بينما تبث "Reuters" الحدث على شبكتها الواسعة من منافذ الأخبار".

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