علي النعيمي يترأس اجتماع "الشراكة بين الجنسين" بالاتحاد البرلماني الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس مجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، اجتماع المجموعة الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا.



جرى خلال الاجتماع "مناقشة نسبة مشاركة المرأة في اجتماعات هذه الدورة للاتحاد البرلماني الدولي، واطلاع أعضاء اللجنة على نسبة مشاركة الجنسين ضمن الوفود المشاركة، والاستماع لبعض ممثلي البرلمانات بشأن هذا الموضوع".

وأشار النعيمي إلى أنه جرى مناقشة ومتابعة البرلمانات المشاركة في أعمال هذه الدورة بوفود أحادية الجنس ومدى تأثر التصويت بذلك، وتم التركيز على التدابير والمبادرات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان.

وأكد على أهمية دور المجموعة التي تضم في عضويتها عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية وتستهدف متابعة وضع البرلمانات وتطور مشاركة النساء في البرلمانات الوطنية ومتابعة مشاركة المرأة في الأجهزة التنفيذية ومدى مشاركتها في أعمال ونشاطات الاتحاد، مع مراقبة التغييرات في هذا الشأن.

وتعمل المجموعة التي تأسست عام 1997م على دعم عمل الاتحاد في مجال التوازن بين الجنسين سواء في أجهزته أو في البرلمانات الأعضاء، كما تقوم بعقد جلسات استماع مع البرلمانات أحادية الجنس، ومساعدة البرلمانات الأخرى في مجال تمكين المرأة.

وشاركت سارة محمد فلكناز، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد.

وتم انتخاب "فلكناز" مقررا خلال مناقشة مشروع قرار حول الأمن والجرائم السيبرانية مدرج على جدول أعمال اللجنة.

واستعرضت سارة فلكناز في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية جهود دولة الامارات ونهجها وسياسيها الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلم من خلال الحوار واتباع الحلول السلمية للنزاعات والخلافات السياسية.

ونوهت إلى أن جهود دولة الإمارات برزت في هذا الشأن خلال مناقشة الأزمة الاوكرانية وجهوها في تخفيف المعاناة عن الشعب الأوكراني من خلال إرسال المساعدات الإنسانية مشيرة إلى مساعي الدولة في مجال الحوار والحل السلمي للأزمة.

كما شاركت في اجتماع مكتب لجنة الأمن والسلم الدوليين والذي ناقش برنامج العمل المستقبلي للجنة والقضايا التي سيتم طرحها لمناقشتها في الاجتماع القادم، فضلا عن بحث أنسب السبل لتطبيق استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي الجديدة 2022-2026 من خلال العمل مع البرلمانات الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص لمكونات الاستراتيجية المتعلقة بالسلام والأمن.