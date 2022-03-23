هل يرحل أمير توفيق عن لجنة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة التقارير التي تحدثت عن قرب رحيل أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي المصري من منصبه، وتولي بدلا منه المسؤولية، مريان ديمتري خلال الفترة المقبلة.



وقال شوبير عبر برنامجه الرياضي، مساء الثلاثاء ”تردد كلام عن رحيل أمير توفيق من لجنة تعاقدات الأهلي وذهابه إلى شركة الكرة، وهذا كلام صعب أعديه ويمر مرور الكرام يعني سألت بكل تأكيد من أجل معرفة القصة كاملة، الأهلي في الوقت الحالي يقوم بعمل إدارة لتسويق العضويات والإدارة بدأت مع بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات، وسوقوا عددا لا بأس به وسيتم تشكيل إدارة لتسويق العضويات، حيث حصل النادي الأحمر على 25 مليون جنيه أو أكثر دون أي دعاية“.

وأضاف ”لما الفروع زادت قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة لتسويق العضويات ومن ضمن المرشحين لهذا المنصب مريان ديمتري وهي مسؤولة في النادي من الأساس ولكن ليس لها علاقة نهائيّا بالتعاقدات في فريق الكرة“.

وتابع: ”أمير توفيق عنده نجاحات كبيرة وباق في مكانه ويتمتع بثقة مجلس الإدارة وشركة الكرة، ولكن هذا الخبر اليقين وهذه معلومة وليس استنتاجا، لأن الناس تحترمه وتثق فيه ويؤدي دوره على أكمل وجه، ولكن الجديد شركة الكرة هتتفعل قريبا جدا ولكن غالبا ستكون مع الموسم الجديد وليس الحالي“.

ولعب أمير توفيق لعدة أندية في مسيرته الكروية أبرزها الأهلي ووادي دجلة قبل أن يعتزل الكرة ويتجه للعمل الإداري، وتخصص في مجال التسويق الرياضي ويتولى أحد أهم المناصب داخل النادي.

أمير توفيق تولى منصب مدير التعاقدات بالأهلي ونجح في إبرام العديد من الصفقات المهمة للفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، من أبرزها، كلّ مِن: أليو ديانج، وبدر بانون، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود كهربا.

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة الهلال السوداني يوم 1 أو 2 أبريل المقبل بالقاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل من أجل التأهل لربع نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر صن داونز المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.