شكرا لقرائتكم خبر عن قلة مشاركات المعارين تؤرق الجهاز الفني للأهلي قبل حسم مصيرهم بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ولجنة التخطيط بالنادي من قلة مشاركة عدد كبير من اللاعبين المعارين مع فرقهم بالدوري الممتاز في الموسم الحالي، قبل حسم مصيرهم من العودة إلى الأهلي في الصيف القادم أو الاستمرار في الإعارة أو تسويقهم.

وقام النادي الأهلي بإعارة عدد كبير من اللاعبين بداية الموسم الحالي وهناك مجموعة منهم لا تشارك مع فرقهم مثل وليد مصطفى "جناح" وأحمد السيد "لاعب وسط" مع غزل المحلة وشادي رضوان "جناح" مع البنك الأهلي وفهد جمعة "مهاجم" مع سموحة وفارس طارق "ظهير أيمن" ومصطفى البدري "جناح" وعبد الرحمن مانو "دفندر" مع فيوتشر .

قلة مشاركة لاعبي الأهلي المعارين تضع الجهاز الفني في مأزق بشأن حسم مصير هؤلاء اللاعبين سواء من العودة للأهلي أو استمرار إعارتهم خارج القلعة الحمراء في الموسم المقبل، حيث يعاني مسئولو الأهلي في تقييم موقف اللاعبين بسبب ابتعادهم عن المشاركة.

وقرر موسيماني وضع كل لاعبي الأهلي المعارين تحت المراقبة من أجل حسم مصير كل اللاعبين المقرر عودتهم للقعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.