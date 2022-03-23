شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يوافق علي الرحيل للدوري السعودي وينتظر رد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك علي العرض المقدم من احد الأندية السعودية للتعاقد معه في الصيف المقبل، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احتراف جديدة وهي الرغبة المتوافقة مع إدارة الكرة بالنادي خاصة وان هناك قرار من مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بعرض اللاعب للبيع .

كما ان البرتغالي جييسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يرغب في التعاقد مع مهاجم مميز في الصيف المقبل لعدم قناعته بقدرات سيف الجزيري.

وتحدث الجزيري مع مندوبي النادي السعودي وطالبهم بتقديم عرض رسمي لادارة الزمالك في ظل امتداد عقده مع النادي لمدة 3 مواسم مقبلة، ومن المتوقع ان تنتهي المفاوضات بين الناديين خلال الأيام المقبلة في حالة الوصول لاتفاق مالي يرضي الطرفيين.

من ناحية أخرى شهدت الساعات الأخيرة انفراجة كبيرة فى مفاوضات الزمالك مع طارق حامد نجم وسط الفريق، بعد إبداء الأخير مرونة كبيرة فى ملف التفاوض، ليصبح اللاعب قريباً من توقيع عقد جديد مع الفريق الأبيض، خاصة أن عقده الحالى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الشد والجذب بين الزمالك وطارق حامد، لوجود بعض الخلافات فى بنود التعاقد الجديد، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تقارباً واضحاً فى وجهات النظر.

فى الوقت الذى يكثف مسئولو الزمالك من جهودهم لتدعيم صفوف الفريق خاصة على مستوى وسط الملعب، حيث ترى الإدارة البيضاء وجود تدعيم مركز لاعب الوسط المدافع سواء حال النجاح في التجديد لطارق حامد من عدمه، ويعد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز أبرز المرشحين، في الوقت الذي نجحت الإدارة البيضاء في التوصل لاتفاق مع اللاعب انتظاراً لانتهاء المفاوضات مع ناديه.

وتدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك بالتنسيق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين المميزين، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي وتعويض غياب بعض لاعبي الفريق الأول، كما يدرس الجهاز الفني الاعتماد علي اللاعبين الشباب فى بعض مباريات الدورى لاكتسابهم خبرات ووضعهم تحت الاختبار على أمل إيجاد بعض اللاعبين الذين يمثلوا إضافة للفريق الأول فى المواسم المقبلة.