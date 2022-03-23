شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعدل مواعيد جولتين فى دورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تعديل موعد الجولتين السابعة و الثامنة فى دورى المرتبط بالمرحلة الثانية .

تقام الجولة السابعة يوم 22 أبريل المقبل بدلا من 19 من نفس الشهر بلقاءات بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش و الشمس مع البنك الأهلى و الأهلى مع سبورتنج .

بينما تقام الجولة الثامنة يوم 25 أبريل بدلا من يوم 22 من نفس الشهر القادم ، بمباريات بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش و سبورتنج مع الشمس .

وتقام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا على صالة حسن مصطفى أيضا لتحديد بطل النسخة الحالية لبطولة الدوري.

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 8.5 نقطة، فيما يحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا طلائع الجيش فى المركز الرابع والأخير برصيد 3.5 نقطة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

فاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.