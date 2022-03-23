شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى لتجهيز أحمد عادل عبد المنعم فى الإسماعيلى بسبب خشونة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للنادى الاسماعيلى بقيادة مجدى الباز برنامج بدنى لتجهيز أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الدراويش عقب تعافيه من خشونة الركبة وانتظامه في التدريبات الجماعية للفريق الأصفر وذلك لإستغلال فترة توقف الدوري لتجهيز الحارس لإستعادة فورمته الفنية والبدنية على أفضل شكل.

ويواصل الإسماعيلي، تدريباته الجماعية في الوقت الحالي بمشاركة جميع اللاعبين عدا المصابين محمود عبد العاطي دونجا ومحمد بن خماسة ومحمد الشامي بجانب الثنائي أحمد عادل عبد المنعم وأبو بكر حمزه الجمل.

وتتوقف البطولة المحلية بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتين حاسمتين ضد نظيره السنغالي يومي 25 و29 من مارس الجاري ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

هدد الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم لاعبيه بتوقيع عقوبات مادية مغلظة حال زيادة أوزانهم خلال فترة توقف الدوري، مشدداً على أن اللاعبين سوف يخضعون إلي قياس أوزان وذلك قبيل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق يومياً.

وكان المدير الفني للدراويش وجهازه المعاون قد حذروا اللاعبين من زيادة الوزن خلال فترة الراحة حتي لا تتأثر معدلات لياقتهم البدنية.

وعكف الجهاز بالإسماعيلي، علي وضع برنامج غذائي مخصص بشكل منفرد لكل لاعب، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة المثلى لكافة أعضاء الفريق ، ويأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني للفريق الذى يترأسه حمد إبراهيم سعيًا للنهوض بالجانب البدني للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية.