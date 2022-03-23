شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة لتدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض صلاح محسن نجم النادى الأهلى المرحلة الأخيرة حالياً من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وأجرى على إثرها جراحة فى مشطية القدم، وبدأ صلاح محسن مؤخراً مرحلة الجرى حول الملعب تمهيداً للانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه عقب مواجهة الهلال السودانى بالجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

وتعرض صلاح محسن للإصابة في مباراة الأهلي والجونة بكأس الرابطة، في وجه القدم، ما أدى إلى عدم استكماله للمباراة.

وتلاحق صلاح محسن الإصابات منذ تمديد تعاقده مع الأهلى حتى 2025، فلقد تعرض للإصابة بشرخ فى شظية القدم ثم مزق فى العضلة الخلفية ليبتعد عن مباريات المارد الأحمر منذ فترة طويلة، وشارك صلاح محسن فى 69 مباراة بجميع البطولات مع الأهلى بإجمالى 2109 دقائق لعب ونجح فى تسجيل 16 هدفاً وصنع هدفين، وتُوج مع المارد الأحمر ببطولتي دوري ممتاز وكأس مصر وكأس السوبر الافريقى والسوبر المحلى، بجانب التتويج بدوري الأبطال الأفريقى مرتين، بالاضافة لبرونزية كأس العالم للأندية .

صلاح محسن من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية، وانضم إلى فريق ناشئى إنبى عام 2008، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الأسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.