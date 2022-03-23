شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخبا مصر والسنغال يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن يتجدد اللقاء إيابا بعد 4 أيام في العاصمة السنغالية داكار.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدى "الونش" – محمد عبدالمنعم – عمر كمال.

خط الوسط: محمد الننى – حمدى فتحى - عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل تصفيات كأس العالم

اصطدم المنتخبان في 14 مواجهة سابقة شهدت تفوقا للفراعنة، حيث فازت مصر في سبع مباريات، بينما حققت السنغال الفوز في أربع مواجهات، مقابل التعادل في ثلاث مناسبات.

وسجل لاعبو منتخب مصر 12 هدفا في شباك السنغال، بينما أحرز أسود التيرانجا ثمانية أهداف.

المواجهات الثلاث الأخيرة جاءوا بشكل سلبي لمصر، حيث ودَّع المنتخب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 بعد الهزيمة ذهابا وإيابا، كما خسر لقب أمم أفريقيا 2021 في المباراة النهائية للبطولة، ليسعى المنتخب للثأر من السنغال في موقعتي الجمعة والثلاثاء.

كيروش يحدد 27 مارس موعدا لسفر الفراعنة إلى السنغال لخوض مواجهة الإياب

حدد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 27 مارس الجارى موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى العاصمة السنغالية داكار، لخوض مباراة الإياب أمام أسود التيرانجا في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفضل كيروش السفر يوم 27 مارس بحيث يخوض الفراعنة مرانا وحيدا على الملعب الأولمبى بالسنغال الذى يستضيف اللقاء يوم 29 من نفس الشهر.