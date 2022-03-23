شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب ببيع بادجي ويترقب وصول عرض رسمي من إميان الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرحب الجهاز الفني للأهلي ببيع السنغال اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى إميان الفرنسي في الموسم الحالي، لاسيما مع اهتمام أكثر من نادي فرنسي بالتعاقد مع المهاجم السنغالي في الصيف المقبل، بعد تألقه بقميص فريقه الحالي.

وساهم اليو بادجي في تسجيل وصناعة 14 هدف بالدوري الفرنسي مع فريقه اميان بالموسم الحالي، وهو ما دفع الجهاز الفني للفريق الفرنسي في مخاطبة الإدارة لتحويل عقد إعارته إلى بيع نهائي.

ولا يرحب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعودة اليو بادجي في الصيف القادم، في ظل عدم قناعته بإمكانيات اللاعب ويرى أنه لن يكون مفيدا لخطته مع الفريق الأحمر، الأمر الذي دفع إدارة الأهلي للترحيب ببيع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرفض موسيماني عودة اليو بادجي للأهلي رغم تألقه مع إميان الفرنسي، ويرى أنه من الأفضل تسويق اللاعب لأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.