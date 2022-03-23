شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفع الحمل البدنى للاعبى الزمالك فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استغل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ، فترة توقف الدوري الحالية والتي تنتهي يوم 30 مارس الجاري بسبب مشاركة المنتخب في التصفيات النهائية لكأس العالم، في رفع الحمل البدني للاعبين بعدما لاحظ الجهاز الفني انخفاض معدلات اللياقة البدنية لبعض اللاعبين.

وحصل فيريرا علي تقرير من معاونيه يؤكد وجود مشاكل في لياقة بعض اللاعبين ، وتم وضع برنامج تدريب بدني قوي للاعبين سيتم تطبيقه خلال الفترة الحالية علي ان يتم عمل قياسات بدنية للاعبين مرة أخرى قبل مباراة ساجرادا الانجولي المقرر لها 1 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك بالتنسيق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق ، تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين المميزين ، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي وتعويض غياب بعض لاعبي الفريق الأول.

كما يدرس الجهاز الفني الاعتماد علي اللاعبين الشباب في بعض مباريات الدوري لاكتسابهم خبرات ووضعهم تحت الاختبار علي أمل إيجاد بعض اللاعبين الذين يمثلوا إضافة للفريق الأول في المواسم المقبلة.

من ناحية أخرى أشاد فيريرا بمستوى التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك مقومات جيدة ويعد من العناصر الأساسية المؤثرة، متمسكًا باستمراره مع الفريق وعدم رحيله.

ويرى الخواجة البرتغالى أن المثلوثى يمتلك مقومات اللاعب الكفء، إلا أن مستواه الفترة الماضية تراجع بسبب الضغط الواقع على اللاعب، الأمر الذى تسبب في تراجع مستواه، مؤكدًا أنه قادر على استعادة اللاعب تألقه وتحقيق أكبر استفادة من وجوده بصفوف الزمالك.