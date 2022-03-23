شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى مفاوضات الزمالك مع طارق حامد.. وإنهاء المفاوضات مع بديله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة انفراجة كبيرة فى مفاوضات الزمالك مع طارق حامد نجم وسط الفريق، بعد إبداء الأخير مرونة كبيرة فى ملف التفاوض، ليصبح اللاعب قريباً من توقيع عقد جديد مع الفريق الأبيض، خاصة أن عقده الحالى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الشد والجذب بين الزمالك وطارق حامد، لوجود بعض الخلافات فى بنود التعاقد الجديد، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تقارباً واضحاً فى وجهات النظر.

فى الوقت الذى يكثف مسئولو الزمالك من جهودهم لتدعيم صفوف الفريق خاصة على مستوى وسط الملعب، حيث ترى الإدارة البيضاء وجود تدعيم مركز لاعب الوسط المدافع سواء حال النجاح في التجديد لطارق حامد من عدمه، ويعد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز أبرز المرشحين، في الوقت الذي نجحت الإدارة البيضاء في التوصل لاتفاق مع اللاعب انتظاراً لانتهاء المفاوضات مع ناديه.

وتدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك بالتنسيق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين المميزين، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي وتعويض غياب بعض لاعبي الفريق الأول، كما يدرس الجهاز الفني الاعتماد علي اللاعبين الشباب فى بعض مباريات الدورى لاكتسابهم خبرات ووضعهم تحت الاختبار على أمل إيجاد بعض اللاعبين الذين يمثلوا إضافة للفريق الأول فى المواسم المقبلة.