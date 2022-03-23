تعرف على مشوار منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2022 قبل مواجهة السنغال

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخبا مصر والسنغال يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، فى ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن يتجدد اللقاء إيابا بعد 4 أيام فى العاصمة السنغالية داكار.

ويعد اللقاء مواجهة مكررة لنهائى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون، والتى توج بها منتخب السنغال لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز بركلات الترجيح على الفراعنة.

مشوار مصر فى تصفيات كأس العالم 2022 قبل مواجهة السنغال

المنتخب المصرى تأهل عن مجموعته بعد تصدر ترتيبها برصيد 14 نقطة، وتنافس المنتخب المصرى فى مجموعة تضم معه منتخبات ليبيا والجابون وأنجولا.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على ليبيا ذهابًا إيابًا، والفوز على الجابون فى القاهرة والتعادل خارج ملعبه، كذلك الفوز على أنجولا بالقاهرة والتعادل فى لواندا.

ولم يتعرض المنتخب المصري لأي خسارة خلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 في 6 مباريات خاضها بالمجموعة.

وكان البرتغالي كيروش قد تسلم مهمة قيادة الفراعنة بدايةً من مباراة ليبيا في القاهرة، والتي حسمها المنتخب المصري بهدف نظيف لعمر مرموش.

ويسعى الفراعنة لبلوغ المونديال للمرة الرابعة في تاريخ البلاد بعد نسخ 1934 و1990 و2018.

قائمة الفراعنة لمباراتى السنغال

كشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدي "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدي.