شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يوجه نصيحة لمحمد صلاح بشأن الانتقال ليوفنتوس الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامى أحمد شوبير نصيحة لمحمد صلاح كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزى بعد تلقيه عرضاً من يوفنتوس الإيطالى لضمه فى الصيف المقبل، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "إحدى الصحف الإيطالية بتقول إن يوفنتوس الإيطالى عايز يضم محمد صلاح فى الصيف وبقوله نصيحة بلاش يا صلاح أرجوك لأ، لأن تجربة كريستيانو رونالدو لاتزال عالقة فى الأذهان".

ويضيف شوبير "صلاح هو ملك ليفربول المتوج، كلامنا ونصايحنا ملهاش تأثير إحنا بس بتكلم كمحبين، صلاح أكثر واحد عارف مصلحته".

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادى يوفنتوس يرغب فى الحصول على خدمات النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض رحيل النجم الأرجنتينى باولو ديبالا، الذى ينتهى عقده مع اليوفى فى شهر يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية أن التعاقد مع النجم المصرى محمد صلاح، بمثابة الحلم بالنسبة لإدارة يوفنتوس، التى ترغب فى تدعيم صفوف الفريق بنجم كبير، خاصة بعد رحيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى قرب رحيل الأرجنتينى باولو ديبالا.

وأضافت الصحيفة أن ماسيمليانو أليجرى المدير الفنى لليوفى، طلب بضرورة التعاقد مع نجم الريدز، من أجل تعزيز الجوانب الهجومية للفريق في الموسم المقبل.

وكانت قناة "تيلى لومبارديا" الإيطالية قد أشارت فى وقت سابق إلى أن يوفنتوس استفسر عن سعر محمد صلاح فى الأيام الماضية، من أجل الاستفادة من عدم التوصل لاتفاق بين اللاعب المصرى والفريق الإنجليزى لتجديد عقده.