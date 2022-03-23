شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح للاعبى المنتخب: خلى بالكم من الأكل والشرب ولازم "نشد" أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني جلسات مكثفة مع زملائه قبل مواجهة السنغال يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، فى ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن يتجدد اللقاء إيابا بعد 4 أيام فى العاصمة السنغالية داكار.

وحذر محمد صلاح زملاءه من تناول أى مأكولات ومشروبات خارج النظام الغذائى الموضوع داخل المنتخب، خاصة أن مثل تلك الأمور تؤثر بشكل كبير على مردود اللاعبين داخل الملعب، حيث إن المباراة ستلعب على تفاصيل دقيقة للغاية، خاصة أن المنافس منتخب رائع ويملك عناصر عالمية تملك خبرات كبيرة.

وطالب صلاح اللاعبين ببذل أقصى ما فى جهدهم فى المباراتين لتحقيق حلم الجماهير المصرية، خاصة أن المواجهة لا تحتمل تأخر الانطلاقة مثل ما حدث فى بطولة أمم افريقيا، حيث احتاج المنتخب مباراتين قبل الدخول فى أجواء البطولة والظهور بشكل جيد.

المنتخب المصرى تأهل عن مجموعته بعد تصدر ترتيبها برصيد 14 نقطة، وتنافس المنتخب المصرى فى مجموعة تضم معه منتخبات ليبيا والجابون وأنجولا، ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على ليبيا ذهابًا إيابًا، والفوز على الجابون فى القاهرة والتعادل خارج ملعبه، كذلك الفوز على أنجولا بالقاهرة والتعادل فى لواندا، ولم يتعرض المنتخب المصري لأي خسارة خلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 في 6 مباريات خاضها بالمجموعة.

وكان البرتغالي كيروش قد تسلم مهمة قيادة الفراعنة بدايةً من مباراة ليبيا في القاهرة، والتي حسمها المنتخب المصري بهدف نظيف لعمر مرموش.