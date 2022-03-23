شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات فاركو الفنية على مائدة نونو ألميدا قبل مواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا على إيجاد حلول للأزمة الهجومية والدفاعية التى يعانى منها الفريق البرتقالى خلال فترة توقف الدورى، حيث يستغل نونو ألميدا الفترة الحالية بالتدريبات الشاقة للمدافعين والمهاجمين على طرق التمركز فى الملعب، لاسيما أن فاركو سجل 13 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف خلال 13 مباراة لعبها بالدورى، بما يعنى أن الفريق يسجل هدفا كل مباراة وتهتز شباكه في كل مباراة أيضاً بهدف وهو معدل سيئ للغاية.

ويرغب نونو ألميدا في إقامة مباريات ودية خلال التوقف سعيًا للنهوض بالجانب البدني للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية، حيث اتفق الجهاز الإدارى للفريق على إقامة مباراة ودية مع طلائع الجيش فى الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 29 مارس الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 12 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان نونو ألميدا عقد اجتماعا مع لاعبيه شدد خلاله على أهمية طى صفحة التعادل الأخير مع البنك الأهلى 2-2 فى الدورى والتركيز خلال فترة التوقف المقبلة على تطوير المستوى وعلاج الأخطاء خاصة فى ظل سعيه للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب بعد توليه المسئولية مؤخرًا خلفا لمجدى عبدالعاطى وتعادله فى أول مباراة رسمية له.