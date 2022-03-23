شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج سباحة المجموعة الأولى بتصفيات الرجال بكأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، منافسات السباحة بتصفيات الرجال بالمجموعة الأولى من كأس العالم للخماسى الحديث، والمقامة فى مصر خلال الفترة من 22 وحتى 27 مارس الحالى.

ويشارك المنتخب المصرى بعدد 12 لاعبا على صعيد الرجال، تم تقسيمهم على المجموعتين بتواجد 6 لاعبين فى كل مجموعة.

وتضم هذه المجموعة 6 لاعبين، وهم "معتز وائل، عمر وائل، محمد أسامة الجندى، مصطفى عمرو، أحمد أشرف، وإسلام حامد".

وتمكن "إسلام حامد" من إنهاء المنافسة فى المركز الرابع للتصفية بزمن 2:07.53 دقيقة محققا 295 نقطة.

وجاء الثنائى "معتز وائل" و"عمر وائل" فى المركزين الثامن والتاسع على التوالى، وحقق "معتز" 292 نقطة و"عمر" 291 نقطة.

وحصل "مصطفى عمرو" على 289 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر، ومحمد الجندى حل فى المركز الخامس عشر محققا 289 نقطة، وأخيرا "أحمد حامد" فى المركز الـ27 برصيد 277 نقطة.

ويتصدر الإيطالى "ماتيو سيسينيلى" ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات عقب نهاية مسابقة السباحة برصيد 309 نقطة.

يذكر أن جدول منافسات الأربعاء من البطولة يشتمل على تصفيات السباحة للمجموعة الأولى فى العاشرة صباحا ويتبعها السلاح عند الثانية عشر ظهرا ومسابقة (ليزر – رن) فى الثالثة ونصف عصرا، وتقام مسابقة السلاح للمجموعة الثانية فى التاسعة صباحا، ومنافسات السباحة الساعة 12.30 ظهرا وتختتم مسابقات المجموعة الثانية بسباق (ليزر – رن) الساعة 02.30 عصرا.