شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات فى شرم الشيخ اليوم بمشاركة 30 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، صباح اليوم، منافسات بطولة أفريقيا لدراجات الطريق رقم 18، والتى تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجارى بمشاركة 30 دولة.

وتشهد منافسات اليوم الأول للبطولة إقامة 4 سباقات فى فئات الناشئين والناشئات، والنخبة وتحت 23 سنة لفئتى الرجال والسيدات.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي قد عقدت مساء أمس الاجتماع الفني للبطولة، والذي حضره مدربو إداريو المنتخبات المشاركة بالبطولة ومدربوها وحكام البطولة، وشهد الاجتماع تسجيل أسماء اللاعبين المشاركين، بجانب إبلاغ مسئولي المنتخبات المشاركة بنظام وقواعد البطولة.

وأكد الدكتور وجيه عزام أن مشاركة 30 دولة في بطولة أفريقيا للدراجات في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا يعكس ثقة الدول المشاركة في قدرة مصر على تنظيم مثل هذه البطولات الكبرى ويؤكد أن مصر هي بلد الأمن والأمان.

وأشاد عزام بالدعم الذي تقدمه مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة لإنجاح تنظيم البطولة، وتأكيد تميز مصر في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.