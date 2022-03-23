شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: مهاجم قاسم باشا على رأس المرشحين لتدعيم الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى مستجدات المرشحين لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، خاصة على مستوى خط الهجوم، بعد استقرار إدارة النادى بالتعاون مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر بداية من الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن هناك عددا من اللاعبين المميزين المرشحين لتدعيم الهجوم، مشدداً أن جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكي المعار لقاسم باشا التركي حتى نهاية الموسم يعد على رأس المرشحين لتدعيم صفوف الأهلى حال الوصول معه لاتفاق مادى وكذلك مع ناديه الأصلي ستاندرليج.

ويعد موليكا أحد اللاعبين المطلوبين داخل الأهلي منذ أن كان لاعباً في نادي مازيمبي الكونغولي، حيث دخل الأهلي في مفاوضات قوية لضمه مرتين من قبل، الأولى عندما كان لاعباً في مازيمبي إلا أن الأخير رفض مناقشة العرض من الأساس لرفضه بيع لاعبين للأهلي لكونه منافسا له فى دوري أبطال أفريقيا، ومرة أخرى مع بداية الموسم الماضي إلا أن مغالاة ناديه ستاندرليج حالت دون إتمام الصفقة ليتوجه الأهلى وقتها للتعاقد مع ميكيسونى.

وأضاف المصدر أن الوضع بالنسبة لموليكا تغير فى الوقت الحالي، خاصة أن ناديه بدأ تخفيض مطالبه المادية لبيعه فبعدما كان المبلغ المطلوب 5 ملايين دولار أصبح الآن 2 مليون دولار فقط، كما أن اللاعب أبلغ مسئولي الأهلي عن طريق وكيله بوجود مرونه لتخفيض راتبه لتسهيل انتقاله للأهلي.