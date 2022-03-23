استعدادًا للسنغال.. مران لمنتخب مصر.. واجتماع "الرتوش الأخيرة" مع كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة نظيره السنغالي، في المواجهة التي ستقام يوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي، بذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبدأ المنتخب المصري اليوم الأربعاء بتناول اللاعبين لوجبة إفطار خفيفة، قبل الدخول في مران بدأ في تمام الحادية عشر صباحًا، ومن ثم الخلود إلى فترة راحة.

وعلم الخليج 365، فإن مران رئيسي لمنتخب مصر سينطلق في الخامسة و15 دقيقة، على أن يسبقه محاضرة بالفيديو للاعبين من كارلوس كيروش المدير الفني للفريق، سيكون التركيز خلالها على دراسة وافية للفريق السنغالي.

وسيدخل اللاعبين في فترة استشفاء مع حلول السابعة والنصف مساءًا، قبل تناول وجبة العشاء، لينتهي جدول يوم الأربعاء للاعبين عند هذا الحد.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر اجتماعًا في المساء، لوضع الرتوش الأخيرة على التقسيمة الرئيسية التي ستقام في مران غدًا، الخميس، وقبل يوم واحد من المواجهة.

وفي نفس السياق، وصل عدد من أفراد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المسؤولين عن تنظيم المواجهة، وكذلك مراقب المباراة، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية.

وتواجد جميعهم في استاد القاهرة الدولي بصحبة وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، لمعاينته والتأكد من كافة الاستعدادات الخاصة باللقاء الذي سيقام في التاسعة والنصف من مساء الجمعة.