جرافنبرخ لاعب أياكس يعلن عن اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد معه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن ريان جرافنبرخ لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم أن بايرن ميونخ الألماني مهتم بالتعاقد معه، لكنه يدرس أيضا خيارات أخرى قبل اتخاذ القرار بشأن وجهته المقبلة بعد رحيله المنتظر عن أياكس في الصيف المقبل.

وقال جرافنبرخ /19 عاما/ في تصريحات لقناة "إن.أو.إس" التليفزيونية مساء أمس الثلاثاء، إن المحادثات مع أياكس معلقة الآن، علما بأن عقده مع النادي يستمر حتى عام 2023 .

وذكرت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية قبل أيام أن بايرن ميونخ قدم عرضا قيمته 25 مليون يورو (5ر27 مليون دولار) لأياكس خلال زيارة قام بها أوليفر كان رئيس بايرن ميونخ وعضو مجلس الإدارة حسن صالح حميديتش.

وأضافت الصحيفة أن جرافنبرخ قرر بالفعل الانتقال إلى بايرن ميونخ لكنه لن يعلن ذلك في ظل اهتمام أندية أخرى مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وقال جرافنبرخ :"هناك اهتمام من بايرن ميونخ، لكنني أفكر بشأن عدة أندية."

وأضاف :"يتبقى عام واحد في عقدي. سنرى كيف تسير الأمور".

وأكد اللاعب أنه يرغب في "التركيز على كرة القدم" فقط، وأن والده ووكيل أعماله يركزان على الجوانب الأخرى.

وتردد أن أياكس يطلب 35 مليون يورو نظير الاستغناء عن اللاعب الذي لم يجر استدعائه ضمن قائمة المنتخب الهولندي للمباراتين الوديتين المقبلتين أمام الدنمارك وألمانيا، حيث قال لويس فان جال المدير الفني للمنتخب إنه مر "بفترة سيئة حقا".

ولدى سؤال جرافنبرخ عما إذا كان يرى أن قيمته السوقية تبلغ 25 مليون يورو، قال اللاعب :"ليس لدي فكرة. ولكن إذا كانت قيمتك السوقية 25 مليون، يمكنك الشعور بالفخر لأنه مبلغ كبير."