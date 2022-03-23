منتخب مصر بينهم.. خريطة منتخبات العالم نحو الصعود لمونديال قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تتجه أنظار العالم خلال التوقف الدولي لشهر مارس 2022، لمتابعة مباريات المنتخبات في مختلف القارات من أجل معرفة الفرق التي ستتأهل لمونديال كأس العالم والتي ستقام في قطر 2022.

وصعد حتى الآن 15 منتخبًا بداية من منتخب قطر المستضيف بجانب كل من عشر منتخبات أوروبية وهم: ألمانيا - الدنمارك - بلجيكا - فرنسا - كرواتيا - أسبانيا - صربيا - سويسرا - إنجلترا - هولندا، كما صعد منتخبي البرازيل والأرجنتين من أمريكا الجنوبية، ومنتخبي إيران وكوريا الجنوبية من قارة آسيا.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لمونديال قطر في الأول من أبريل المقبل بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

والآن يستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، خريطة القارات والمنتخبات المرشحة للتأهل لمونديال قطر 2022:

- قارة أوروبا

ينطلق الملحق الأوروبي بداية من غدًا الخميس حيث من المقرر أن يشهد الملحق الأخير في القارة العجوز صعود ثلاث منتخبات لمونديال قطر.

وستقام ست مباريات بنظام خروج المغلوب على أن يتأهل الفريق الفائز للمباراة النهائية.

وستكون المباريات الست بين كل من:

روسيا × بولندا (صعود منتخب بولندا بقرار فيفا)

السويد × التشيك

إسكتلندا × أوكرانيا (ستقام المباراة في شهر 6)

ويلز × النمسا

إيطاليا × مقدونيا الشمالية

البرتغال × تركيا

ومن المقرر أن تقام المباريات النهائية بين كل من: (بولندا ضد الفائز من مباراة السويد والتشيك) - (إسكتلندا وأوكرانيا ضد الفائز من مباراة ويلز والنمسا) - (إيطاليا ومقدونيا الشمالية ضد الفائز من مباراة البرتغال وتركيا).

- قارة أفريقيا:

من المقرر أن يتم تحديد المنتخبات التي ستتأهل من قارة أفريقيا خلال توقف مارس حيث ستقام مباريات التصفيات النهائية بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل المنتخب الفائز بمجموع المباراتين.

وستكون المباريات كالتالي:

جمهورية الكونغو × المغرب

الكاميرون × الجزائر

مالي × تونس

مصر × السنغال

غانا × نيجيريا

- قارة آسيا:

يتأهل من قارة آسيا أربع منتخبات مباشرة، على أن يلعب صاحبي المركز الثالث ضد بعضهما ثم مواجهة صاحب المركز الخامس في قارة أمريكا الجنوبية في مباراة الملحق.

وحتى الآن صعد منتخبي إيران وكوريا الجنوبية بعد ضمانهما مقعدًا في المجموعة الأولى، في المقابل يعتبر منتخبي السعودية واليابان الأقرب للصعود للمونديال من المجموعة الثانية.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على الصين للصعود أو خسارة المنتخب الأسترالي من منافسه الياباني لضمان التأهل.

وحال فوز السعودية واليابان سيكتمل أضلاع المربع الذهبي نحو مونديال قطر، على أن ينتظر المنتخب الأسترالي بطاقة الملحق.

وينافس أيضًا منتخبات الإمارات ولبنان والعراق وعمان على مقعد الملحق.

- قارة أمريكا الجنوبية:

يصعد أربعة منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم مباشرة، بجانب امتلاك الفريق الخامس فرصة للعب الملحق ضد ممثل قارة آسيا.

وحتى الآن صعد منتخبي البرازيل والأرجنتين لمونديال قطر رسميًا، ليكون الصراع بين خمسة منتخبات لحجز مقعدين مباشرة، وهم بالترتيب: الإكوادور (25 نقطة) - أوروجواي (22 نقطة) - بيرو (21 نقطة) - تشيلي (19 نقطة) - كولومبيا (17 نقطة)

بينما يمتلك البوليفي (15 نقطة) فرصة المنافسة على التأهل للملحق العالمي بالتصفيات.

قارة أمريكا الشمالية:

يتأهل ثلاث منتخبات من قارة أمريكا الشمالية مباشرة إلى كأس العالم، بينما يمتلك المنتخب صاحب المركز الرابع فرصة لخوض مباراة الملحق ضد منتخب والممثل الوحيد من قارة أوقيانوسيا حيث تقام التصفيات في قارة أوقيانوسيا بنظام دور المجموعات ثم دور المغلوب.

وحتى الآن يتصدر منتخب كندا المجموعة بـ(25 نقطة) ويلاحقه منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بـ(21 نقطة)، ويتواجد منتخب بنما في المركز الرابع بـ(17 نقطة) بفارق نقطة عن منتخب كوستاريكا.

ومن المقرر أن يتحدد أصحاب المنتخبات المرشحة للتأهل خلال التوقف الجاري حيث ستقام آخر ثلاث جولات أيام (25 و27 و31).