مصدر لمصراوي: هاني جاهز لمواجهة الهلال.. ومحسن يعود للتدريبات بعد أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

بات محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول بالأهلي جاهزاً لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، بينما يعود صلاح محسن للتدريبات بعد أسبوعين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الهلال السوداني بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يتواجد الفريقين في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا المريخ السوداني وصنداونز الجنوب أفريقي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "هاني يحتاج إلي أيام قليلة ليصبح لائقاً للمشاركة في التدريبات الجماعية المقرر لها الأحد المقبل".

وأضاف: "هاني سيكون متاحاً للجهاز الفني للدفع به أساسياً أمام الهلال السوداني".

وأوضح: "صلاح محسن الجناح الأيسر يحتاج فترة ما بين 10 أيام وأسبوعين للعودة بشكل تدريجي لتدريبات الفريق لأول مرة منذ إجرائه جراحة تثبيت مشطية القدم".

وأتم المصدر حديثه: "أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق مازال يواصل برنامجه التأهيلي في أكاديمية أسبيتار بالدوحة بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي في النمسا وسوف يلحق به خلال ساعات عمار حمدي".