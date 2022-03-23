تخبط إداري وأمور ساذجة .. مدحت شلبي يفتح النار على إتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الاعلامي الرياضي مدحت شلبي انتقادات شديدة اللهجة الي اتحاد الكرة قبيل أيام قليلة من مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 , واتهمهم شلبي بالعشوائية في ادارة شئون الاتحاد وبالاخص في ادارة ملف مباراة مصر والسنغال المقبلة مشددا علي انها مباراة مهمة واطرافها كثيرة ومتعددة وكل طرف له دور مؤثر وتابع ساخرا : ان عباقرة الجبلاية " استغفلوا " الشركة الراعية وتجاهلوها في الاجتماع التنسيقي لتنظيم حضور الجماهير جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية له عبر برنامجة مساء أون تايم عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية.

واردف شلبي خلال تصريحاته التليفزيونية قائلا : مباراة الجمعة لها أطراف عديدة وأطراف جميعها مؤثرة في هذا الأمر وحينما يكون اجتماع ما ينظمه اتحاد الكرة لا بد من وجود كل الأطراف على الطاولة حتى يفهم الجميع كل شيء , ولكن عباقرة الجبلاية عملوا اجتماع تنسيقي و قرروا انهم يغفلوا الشركة الراعية والذي كان لهم دور هام جدا في مسيرة المنتخب الوطني بكأس الأمم ولا أدعي لو قلت إن دورها يفوق دور اتحاد الكرة ، ما هو دوره؟ ولا حاجة هو بيختار الجهاز الفني بسيفيهات أمامه هناك أمور ساذجة للغاية ولا يستطيع أحد جهل ما فعلته الشركة مع المنتخب الوطني خلال بطولة أمم أفريقيا وحشد الجماهير للكاميرون من أجل مؤازرة اللاعبين وكانت الأصوات عالية في المدرجات وساهمت في تأهل منتخبنا للمباراة النهائية " .

شركة تذكرتي " والكلام مازال علي لسان مدحت شلبي في تصريحاته التليفزيونية " هي اللي بتنظم كل شيء عملوا كل شيء في تنظيم دخول الجماهير المباراة وكان لابد من وجودهم على طاولة الحوار ولكن إحنا لا نتعلم مع الأسف ولكن لا ننظر إلا أسفل قدمنا وهذا تخبط إداري على الرغم من إنهم اصدقائي .

وطرح مدحت شلبي عدة أسئلة من أجل كشف عشوائية العمل داخل اتحاد الكرة قائلًا : على سبيل المثال كيروش كان قايل إن المران هيتم فتحه من 5 إلى 5 وربع للإعلام وأرسلوا الخبر للصحفيين الساعة الثالثة إلا ربع هل يُعقل هذا الأمر , ولكن الأدهى من كدا معسكر المنتخب بدأ يوم 20 طبيعي من 48 ساعة تدريبات ولقطات للمنتخب مش هقولك فيديو صور على الأقل على الصفحة ولكن تخيلوا وضعوا صورة لتدريب المنتخب وهو في قطر خلال مشاركته بكأس العرب .

واردف شلبي متسائلا : ما هذه السذاجة ؟ كيف يتم وضع صورة قديمة ؟ , ألا يوجد من يتابع الصفحة الرسمية للإتحاد ؟ مشيرا إلى أن جميع المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم للوصول والتأهل للمونديال كان يوجد أمام أسمائهم منسق إعلامي إلا المنتخب المصري بعد رحيل أسامة إسماعيل ظل المنتخب المصري بدون منسق، مضيفاً متخلوناش فرجة أمام المنتخبات الإفريقية والإتحاد الأفريقي، مؤكداً أن مصر هي من أسست الإتحاد الإفريقي ومصر اقدم دولة مارست كرة القدم.