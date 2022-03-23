شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لأبو بكر حمزة الجمل فى الإسماعيلى خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أبو بكر حمزة الجمل لاعب الاسماعيلى برنامج تأهيلى للتعافى من التواء فى الكاحل الذى تعرض فى أحد التدريبات تمهيداً للانتظام فى تدريبات الدراويش خلال أيام ، وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، إقامة مباراة تجريبية عصر غداً الخميس في إطار البرنامج المحدد للفريق خلال توقف مسابقة الدوري العام بسبب الأجندة الدولية.

واتفق الجهاز الإدارى للدراويش بقيادة أشرف عبد الكريم، مع فريق ”عرب افريكانو“، خاصة وأن الجهاز الفني طالب بضرورة تنظيم 6 مباريات ودية في الفترة المقبلة.

يأتي هذا من أجل تجريب مجموعة من الخطط الفنية بجانب إشراك عدة لاعبين في أكثر من مركز لتحقيق المرونة التكتيكية والعمل علي تدارك الأخطاء الفنية التي تم الوقوع فيها خلال المباريات الماضية.

والجدير بالذكر أن البطولة المحلية توقفت بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتين حاسمتين ضد نظيره السنغالي يومي 25 و29 من مارس الجاري ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.