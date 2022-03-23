يوفنتوس يريد ضم صلاح بسبب ديبالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، عن وجود رغبة من جانب العملاق الإيطالي نادي يوفنتوس، من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وقائد المنتخب المصري.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إدارة نادي "السيدة العجوز" بدأت في تجهيز عرضًا في محاولة لجذب محمد صلاح إلى مدينة تورينو في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، حال رفض محمد صلاح التجديد لنادي ليفربول فإن يوفنتوس سيدخل في صفقة ضم "مو" لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في نهاية الموسم والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن يوفنتوس كان سيدفع 67 مليون جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات لصالح ديبالا، إلا أن هذه الأموال سيتم توزيعها في صفقة محمد صلاح.

وكانت تقارير صحفية إيطالية تحدثت في الساعات القليلة الماضية، عن وجود رغبة من جانب المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، لضم صلاح في فترة الانتقالات المقبلة.

ولا يبدو يوفنتوس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم صلاح، حيث ارتبط صاحب الـ29 عامًا بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2023، حيث يسعى الدولي المصري للحصول على ضعف راتبه أي 400 ألف جنيه إسترليني، إلا أن إدارة "الريدز" تسعى لتخفيض مطالب صلاح المادية.

وكان صلاح انتقل إلى ليفربول صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، ليحقق "مو" مع "الريدز" خمسة ألقاب كان آخرها كأس الكاراباو على حساب تشيلسي.