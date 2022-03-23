مصدر لمصراوي: شركة الكرة بالأهلي تستقر على اختيار سارة الجزار لإدارة التسويق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

استقرت شركة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة ياسين منصور، على اختيار سارة الجزار لتولي منصب إدارة التسويق في إطار التشكيل الجديد للشركة والتي ستتولى إدارة قطاع الكرة بداية من يوليو المقبل.

وصرح مصدر في النادي الأهلي في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن هناك استقرار على اختيار سارة الجزار لتولي المنصب لتنضم للإطار التنفيذي الذي يقوده عمرو شاهين بصفته مديرًا للشركة.

وأوضح المصدر، أن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي سوف ينتقل إلى شركة الكرة في يوليو المقبل للعمل في منصب مدير التعاقدات بجانب تكليفه بحركة انتقالات اللاعبين في القطاع بالكامل.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة التصديق على عدة قرارات في إطار استكمال مجلس الإدارة بجانب الإدارات التنفيذية بحسب تأكيدات المصدر لـ"يلا كورة".

وأشار المصدر، أن شركة الكرة ستتولى كافة الأمور في يوليو المقبل، حيث يتم حاليًا تسليم كافة الأوراق والعقود الخاصة بقطاع الكرة على أن يتم العمل في مقر النادي بصورة مؤقتة لحين الاستقرار نهائيًا على مكان الشركة.