الامارات | طبيب إنجليزي.. محمد صلاح في خطر ويجب على ليفربول الدعاء من أجله

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب إنجليزي.. محمد صلاح في خطر ويجب على ليفربول الدعاء من أجله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبير الإصابات الذي يدير موقع إصابات البريميرليج، بن دينري، أن موقف لاعب وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح في خطر عودة الإصابة له من جديد، وهو ما يشكل أزمة حقيقية خاصة على فريقه الذي ينافس في أكثر من مناسبة وقريب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أن نادي وجمهور ليفربول لا يمكنه فعل شيء سوى الدعاء من أجل عودة محمد صلاح سالماً من مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.

وقال خبير الإصابات بن دينري في تصريحات لشبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية: "دائماً ما يكون أمر مقلق عندما يذهب أي لاعب للمباريات الدولية، لا يمكن للنادي فعل شيئًا سوى الدعاء لكي يؤدوا كما ينبغي، ويعودوا سالمين بدون أي إصابات".

وأكد الخبير أن المشكلة الحالية لليفربول هي أنها مباراة كبيرة لمنتخب مصر، ومحمد صلاح يركز بشدة على اللعب بكامل قوته للمنتخب الوطني، وهو ما قد يعرضه للإصابة مرة أخرى.

وكان محمد صلاح قد استبعد من قائمة فريق ليفربول المشاركة في مباراة الأحد الماضي أمام نوتينجهام فورست، في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأشار مدرب ليفربول يورغن كلوب في تصريحاته يوم الجمعة الماضي، أن محمد صلاح شعر بشيء ما مرة أخرى في قدمه، بعد مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وأضاف خبير الإصابات: "محمد صلاح، هو من أفضل لاعبين في العالم، ويلعب دوراً محورياً في فريق ليفربول، ما زالوا يتنافسون في عدة بطولات (الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي)، محمد صلاح رجل المباريات الكبرى ويمكنه التأثير عندما يكون فريقه في أمس الحاجة إليه، هم يريدون عودته لائقًا تمامًا بعد فترة التوقف الدولي".

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