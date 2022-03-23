شكرا لقرائتكم خبر شتاء المحترفين.. حمدالله وإيغالو الأفضل والأغلى أسوأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، ولاعب الهلال، النيجيري أوديون إيغالو الأنظار والنجومية من بين الـ28 صفقة التي أبرمتها أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالميركاتو الشتوي.

وبجانب حمدالله، فإن البرتغالي أندريه فيليبي، قدم هو الآخر عطاء وإضافة فنية كبيرة لفريقه، ودعم الاتحاد كثيرا بجانب حمدالله في حفاظه على صدارة فرق الدوري قبل 5 جولات على النهاية، إلا أن حمدالله يبرز بنجاحه في تسجيل 11 هدفا للفريق.

كما، برز اسم المهاجم النيجيري إوديون إيغالو مع فريقه الهلال بتسجيله 9 أهداف كان آخرها الهاتريك الذي سجله في شباك الأهلي بالجولة الـ25 الماضية قبل فترة التوقف الحالية، مبقيا بها على حظوط الفريق في المنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز الثاني.

وفي التعاون لمع اسم المصري مصطفى فتحي كأبرز الأسماء الأربعة التي انتدبها سكري القصيم في الميركاتو الشتوي، رغم المستويات والنتائج المتواضعة التي يقدمها الفريق وتواجده ضمن الفرق المهددة بالهبوط.

ومقابل ذلك، لم ينجح صاحبا العقدين الأكبر والأغلى، لاعبا الهلال والنصر، البرازيلي ميشيل ديلغادو، والأوروجوياني جوناثان رودريغيز، في احتلال أماكن بقلوب الجماهير، حيث فشلا في تقدم الإضافة المرجوة بالفريقين.

وبعد أن تنازل الشباب عن مهاجمه إيغالو لمصلحة الهلال، استعان بالمهاجم الغاني جون ماري، إلا أنه فشل في سد الفراغ الذي تركه إيغالو، حيث لم يسجل سوى هدف واحد خلال 131 دقيقة لعب.

وفي الاتفاق عجز الفرنسي يوسف نياكيتي عن تعويض رحيل المغربي وليد أزارو نتيجة الإصابات المتلاحقة التي لازمته، كما لم يشكل الألماني أمين يونس أي إضافة لوسط الفريق رغم خبرته العريضة من خلال المشاركة في عدد من الدوريات الأوروبية مع أندية عملاقة في ألمانيا وإيطاليا وهولندا.

إيغالو مع الهلال

‏عدد المباريات: 9

دقائق اللعب: 779

‏عدد الأهداف: 9

‏صناعة الأهداف:1

صناعة الفرص: 19

مراوغات ناجحة: 19

حمدالله مع الاتحاد

عدد المباريات: 9

دقائق اللعب: 660

عدد الأهداف:11

‏صناعة الأهداف:1

صناعة الفرص: 12

مراوغات ناجحة: 14

جوناثان رودريجيز مع النصر

عدد المباريات: 6

دقائق اللعب: 358

عدد الأهداف:1

صناعة الأهداف: 0

صناعة الفرص:2

مراوغات ناجحة:2

ميشيل ديلغادو مع الهلال

عدد المباريات: 4

دقائق اللعب: 138

عدد الأهداف: 0

صناعة الأهداف: 0

صناعة الفرص:1

مراوغات ناجحة: 3