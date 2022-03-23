المالكي نائبا لرئيس عربي الجودو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو السابق حسين المالكي بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو بالتزكية، وذلك في الجمعية العمومية العادية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان. ونصبت عمومية الاتحاد، القطري خالد العطية من قطر رئيسا للاتحاد، ورئيس الاتحاد المصري مرزوق محمد نائبا ثانيا للرئيس. من جانبه ثمن المالكي هذه الثقة، مؤكدا أن اختياره لهذا المنصب يعكس مكانة لعبة الجودو السعودية في المنطقة العربية، مشيدا بالدعم الذي تجده الرياضة العربية من قبل رئيس اللجان الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي، مشيرا إلى أن تزكيته لهذا الموقع في الاتحاد سيدفعه للعمل مع زملائه لتطوير اللعبة ونشرها على المستوى الإقليمي، مثمنا للاتحاد السعودي للجودو بقيادة عبدالعزيز البسام ثقتهم بترشيحه لهذا المنصب.

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