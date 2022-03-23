فليك يؤيد استبعاد المنتخب الروسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى المدير الفني للمنتخب الألماني هانزي فليك أن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) كان صائبا في استبعاد روسيا من الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وذلك إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال فليك «أرى مثل هذه الإجراءات صحيحة من الناحية الرمزية». وتم حرمان منتخبات روسيا وأنديتها من المشاركة في المنافسات القارية والدولية. غير أن فليك قال «لا أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتأثر بالعقوبات الرياضية، فحتى العقوبات الاقتصادية الصارمة لم توقفه».

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