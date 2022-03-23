شكرا لقرائتكم خبر رينارد: لن نرفع قدمنا عن «الدواسة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد إن الأخضر يستحق أن يحتل صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر، وذلك قبل المباراتين الأخيرتين الحاسمتين أمام الصين وأستراليا.

ويحتل الأخضر صدارة المجموعة منذ الجولة الرابعة، عندما خسرت أستراليا على يد اليابان وفازت السعودية على الصين 3/ 2.

وللمرة الأولى، خسر الأخضر 0/ 2 أمام اليابان في سايتاما في آخر مبارياته، إلا أنه لا يزال يتفوق بفارق نقطة على اليابان و4 نقاط على أستراليا التي تحتل المركز الثالث.

وسيكون الفوز على الصين في الشارقة غدا، كافيا للأخضر لضمان مكان في النهائيات للمرة السادسة في تاريخه، كما أن نتيجة التعادل يوم الخميس قد تكون كافية أيضا إذا ما فازت اليابان على أستراليا في سيدني.

لا وقت للاسترخاء

وقال رينارد قبل مواجهة الصين «نحن في مركز ممتاز في المجموعة، لقد قام اللاعبون بعمل لا يصدق، وكل شيء الآن في أيدينا. نعم، الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على واحدة من البطاقتين المباشرتين لكأس العالم، لكنني أريد أن نحتل الصدارة، لأننا تصدرنا المجموعة منذ فترة طويلة».

وأوضح «في كرة القدم الدولية، الأمور دائما صعبة، ولكن عندما تمثل بلادك، لا يوجد وقت للاسترخاء.

لا يمكننا أن نرفع قدمنا عن الدواسة في هذه المرحلة المهمة».

اختلاف مهمة

وتختلف المهمة الحالية قليلا بالنسبة لرينارد مع السعودية، على عكس المنتخبات السابقة التي قادها، حيث يعتمد فقط على لاعبي كرة القدم الذين يلعبون في الدوري المحلي، وهي المنافسة التي تجذب أسماء كبيرة من جميع أنحاء العالم، مما يفرض تحدياتها الخاصة.

وقال رينارد «هناك العديد من اللاعبين الأجانب في كل ناد في الدوري السعودي، مما يجعل عملي أصعب قليلا؛ أعرف صفات ومستوى جميع اللاعبين الذين اخترتهم. كما أنني كنت على تواصل دائم مع مدربيهم على مستوى الأندية. كل شيء يسير على ما يرام حتى الآن مع هذه المجموعة من اللاعبين».

عودة أسماء قديمةومن بين اختيارات رينارد للمباراتين المتبقيتين، أدرج اثنين في خط الدفاع، حيث حصل حسن تمبكتي على أول استدعاء له في هذه المرحلة من التصفيات، بعد أن لعب آخر مرة مع المنتخب خلال الفوز 3/ 0 على أوزبكستان في الدور السابق، وهي المباراة التي شهدت مغادرته أرض الملعب في الدقيقة 78 بعد اصطدامه بالحارس محمد العويس، مما أدى إلى إصابته في رقبته مما استدعى تدخلا جراحيا.

وكان الاختيار الملحوظ الآخر من المدرب الفرنسي هو قلب خط دفاع فريق النصر عبدالله مادو الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية لفريقه الأسبوع الماضي بعد غياب دام 4 أشهر، حيث كانت آخر مباراة للاعب مع الأخضر خلال الفوز 3/ 2 على الصين في أكتوبر 2021.

وأوضح المدرب «نحن نستعد لهذه المباراة كما نفعل في كل مواجهة. لدي ثقة كاملة في اللاعبين.

أنا متأكد من أن اللاعبين سيجلبون بطاقة التأهل لكأس العالم ويعيدونها إلى الوطن».

لا يهمني مادو النصر

وأضاف «تمبكتي ومادو لعبا نهاية هذا الأسبوع وكذلك فعل سلمان الفرج، هذه كلها أخبار جيدة بالنسبة لي.

أنا على تواصل مستمر مع مدربي أنديتهم وأعرف مكانهم من حيث اللياقة البدنية».

وأكمل «لدينا 5 مدافعين، وهو ما سيكون كافيا في كلتا المباراتين. كان مادو يلعب معنا بشكل جيد في المنتخب كلما تم اختياره، لذا فإن كل ما حدث في النصر لا يهمني. أنا مدرب للمنتخب».