وزيرا الرياضة والتعليم يدشنان دوري المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم، النسخة الثالثة من دوري المدارس لكرة القدم والألعاب المختلفة للبنين والبنات، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، كمشروع وطني رياضي مشترك، حيث بدأ في عـام 2019، ويهدف لصناعة جيل جديد للرياضة السعودية، والمساهمة في تعزيز الرياضة المدرسية، وتنمية الرياضة في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030. ويقام دوري المدارس على مراحل عدة، بدءا بالتصفيات الأولية في 47 إدارة تعليم على مستوى المملكة كأكبر دوري مدارس في منطقة الشرق الأوسط، إذ شارك في منافسات النسختين الأولى والثانية أكثر من 118000 طالب من مختلف مراحل التعليم العام الثانوية والمتوسطة والابتدائية، مثلوا أكثر من 5441 فريقا، حيث أدار مباريات جميع مراحل الدوري 900 حكما معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك على 200 ملعب. النسخة الجديدة لدوري المدارس:





تبدأ بالتصفيات الأولية في 47 إدارة تعليم.



يشارك بها 426 ألف طالب وطالبة.



تتنافس الفرق في كرة القدم والسلة والطائرة واليد والجودو والتايكوندو والجوجيتسو.



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