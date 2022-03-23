شكرا لقرائتكم خبر تنفيذي رؤساء اللجان الأولمبية يجتمع بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد أعضاء المكتب التنفيذي لرؤساء اللجنة الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الـ94 بمقر الأمانة العامة بالرياض. وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها آخر المستجدات عن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، والألعاب المدرجة على جدول فعاليات الدورة والتي ستقام في الكويت خلال الفترة من 15 إلى 31 مايو المقبل، كما بحث الاجتماع توزيع الدورات الرياضية الخليجية للأعوام القادمة، ومهام اللجان الاستشارية المشكلة مؤخرا.



كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذي رؤساء اللجان الأولمبية يجتمع بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.