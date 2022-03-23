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8 فرق تلاحق يد الأولى

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- بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأدوار النهائية من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية لكرة اليد المؤهلة للعب في دوري الدرجة الأولى، بمشاركة 8 فرق، وتستمر 5 أيام.

وتحتضن منافساتها صالة مدينة الملك عبدالله ببريدة، بإقامة 4 مباريات ضمن دور المجموعات؛ حيث لعب فريق فيفا مع نظيره الفتح، فيما واجه عكاظ نظيره الفيحاء، وذلك ضمن المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، واجه النجوم نظيره الشباب، ولعب الرائد ضد العروبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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