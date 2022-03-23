8 فرق تلاحق يد الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأدوار النهائية من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية لكرة اليد المؤهلة للعب في دوري الدرجة الأولى، بمشاركة 8 فرق، وتستمر 5 أيام.

وتحتضن منافساتها صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بإقامة 4 مباريات ضمن دور المجموعات؛ حيث لعب فريق فيفا مع نظيره الفتح، فيما واجه عكاظ نظيره الفيحاء، وذلك ضمن المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، واجه النجوم نظيره الشباب، ولعب الرائد ضد العروبة.