شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تصعيد عدد من الناشئين خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك بالتنسيق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين المميزين ، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي وتعويض غياب بعض لاعبي الفريق الأول.

كما يدرس الجهاز الفني الاعتماد علي اللاعبين الشباب في بعض مباريات الدوري لاكتسابهم خبرات ووضعهم تحت الاختبار علي أمل إيجاد بعض اللاعبين الذين يمثلوا إضافة للفريق الأول في المواسم المقبلة.

في سياق مختلف أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك عن انضمام إسماعيل يوسف مدير الكرة السابق بالزمالك إلى الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة البرتغالى فيريرا، حيث سيعود إسماعيل يوسف إلى منصبه مديرا للكرة عقب رحيله عن تدريب فريق زد الذى يشارك فى دورى القسم الثانى.

وبعد إعلان المشرف على الكرة تعيين إسماعيل يوسف وتوليه المهمة خلال أيام أصبح التشكيل الكامل للجهاز الفنى بالزمالك كالتالي :

جيسوالدو فيريرا مديرا فنيا

إسماعيل يوسف مدير الكرة

أسامة نبيه مدربا عامًا

جوزيه روى أجواش مدربا مساعدا

أندريه فيليب سوزا مدربا للأحمال

دانيال جونزاليس محللا للأداء

أحمد عبد المقصود مدرب مساعد

أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى

من ناحية أخرى أشاد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بمستوى التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك مقومات جيدة ويعد من العناصر الأساسية المؤثرة، متمسكًا باستمراره مع الفريق وعدم رحيله.

ويرى الخواجة البرتغالى أن المثلوثى يمتلك مقومات اللاعب الكفء، إلا أن مستواه الفترة الماضية تراجع بسبب الضغط الواقع على اللاعب، الأمر الذى تسبب في تراجع مستواه، مؤكدًا أنه قادر على استعادة اللاعب تألقه وتحقيق أكبر استفادة من وجوده بصفوف الزمالك.