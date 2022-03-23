تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 23 مارس/ آذار 2022 بعض المباريات في البطولات العربية خلال فترة التوقف الدولي للمنتخبات.



وتشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مواجهات مثيرة في تصفيات كأس العالم 2022 في كل قارات العالم، سيتحدد على أثرها أغلب المنتخبات المتأهلة إلى المونديال.

يواجه فريق الكويت نظيره النصر في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الكويتي، حيث تنطلق المباراة الساعة 5:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:10 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الكويت الرياضية.

يلتقي فريق العربي بنظيره القادسية في نصف نهائي كأس الاتحاد الكويتي، حيث تنطلق المباراة الساعة 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الكويت الرياضية.

يواجه منتخب الإمارات الأولمبي نظيره الصيني في الجولة الأولى من بطولة دبي الودية، حيث تنطلق المباراة الساعة 3 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 4 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة دبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يواجه المنتخب السعودي الأولمبي نظيره الأوزبكستاني في الجولة الأولى من بطولة دبي الودية، حيث تنطلق المباراة الساعة 3 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 4 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة دبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يلتقي منتخب قطر الأولمبي بنظيره التايلاندي في الجولة الأولى من بطولة دبي الودية، حيث تنطلق المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر قناة دبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يلتقي منتخب العراق الأولمبي مع فيتنام في الجولة الأولى لبطولة دبي الودية، حيث تنطلق المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة دبي الرياضية على الهواء مباشرة.