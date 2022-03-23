شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام سبورتنج فى نهائى كأس مصر لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء ،فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك نظيره سبورتنج فى لقاء نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2021/ 2022 ، على صالة الشروق .

بينما يلتقى فريق الأهلى مع الطيران على نفس الصالة فى الثانية ظهرا لتحديد المركزين الثالث و الرابع .

تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الطيران بنتيجة 29 / 28 ،فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره الأهلى بنتيجة 26/25 فى نصف نهائى كأس مصر .

وتقام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا على صالة حسن مصطفى أيضا لتحديد بطل النسخة الحالية لبطولة الدوري.

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 8.5 نقطة، فيما يحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا طلائع الجيش فى المركز الرابع والأخير برصيد 3.5 نقطة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

فاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتستضيف نفس الصالة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 31 مارس بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساءً، حيث تنقل المباريات مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.