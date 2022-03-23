شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم عودة ثنائى وسط فيوتشر نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو لجنة التخطيط والجهاز الفني للأهلي مصير الثنائي عبد الرحمن مانو وعربي بدر لاعبي وسط الفريق الأحمر والمعارين إلى فيوتشر خلال الموسم الحالي، بشأن العودة في الموسم المقبل من عدمه، في ظل رغبة الجهاز الفني استعادة أحد لاعبي الوسط في الموسم المقبل.

ويتوقف موقف عودة مانو وبدر معا أو أحدهما وفقا لمصير احتراف المالي اليو ديانج أو استمراره في صفوف الفريق الأحمر، بحيث يتم اختيار عودة لاعب واحد في الصيف بين مانو وبدر وقيده في قائمة الأهلي بالموسم الجديد حال بقاء ديانج أو عودة الثنائي معا حال الموافقة على احتراف ديانج، في ظل اهتمام أكثر من نادي خارجي بالتعاقد معه.

وكان موسيماني يرغب في الإبقاء على مانو في قائمة الأهلي بالموسم الحالي، ولكن إصرار مسئولي فيوتشر على ضم اللاعب نظير الموافقة على قطع إعارة محمد عبد المنعم، دفعت الجهاز الفني للأهلي للرضوخ إلى رغبة مسئولي فيوتشر والتخلي عن مانو في انتقالات يناير الماضي، على أن يعود للأهلي بنهاية الموسم الحالي.