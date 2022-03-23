شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وديات تجهز طلائع الجيش لخطة الانتفاضة خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشرى المدير الفني لفريق الكرة الأول بطلائع الجيش، على خوض 6 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية بسبب الأجندة الدولية ، يأتي هذا من أجل تجريب مجموعة من الخطط الفنية بجانب إشراك عدة لاعبين في أكثر من مركز لتحقيق المرونة التكتيكية، والعمل على تدارك الأخطاء الفنية التي تم الوقوع فيها خلال المباريات الماضية.

واتفق الجهاز الادارى على خوض 6 مباريات ودية كالتالى مباراة مع الشرقية في الثانية ظهر الخميس المقبل على ستاد جهاز الرياضة ثم يلاقى فاركو على ستاد برج العرب في 29 مارس الجارى ثم يلاقى سموحة الأربعاء 30 مارس ثم المقاولون العرب في 31 مارس ثم البنك الأهلى في السادس من أبريل المقبل ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب مرة أخرى في السابع من الشهر المقبل.

وكان الطلائع قد استأنف تدريباته عصر الاثنين الماضى باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد جهاز الرياضة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل السلبى مع ايسترن كومبانى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري .

وتتوقف البطولة المحلية بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتين حاسمتين ضد نظيره السنغالي يومي 25 و29 من مارس الجاري ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كلا من فاركو وفيوتشر والمصري البورسعيدي، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.