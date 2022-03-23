شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والإسماعيلى يتنافسان على التعاقد مع محمد فتحى لاعب البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولي أندية الاسماعيلى و الزمالك في منافسة مبكرا للتعاقد مع محمد فتحى لاعب خط وسط فريق البنك الاهلى الصيف المقبل لدعم كل منهم فريقه بأفضل عناصر لاعبى بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم و ذلك بسبب خبرة اللاعب الكبيرة .

ويستعد مسئولي الاسماعيلى و الزمالك لتجهيز عرض رسمي وإرساله الى مسئولي البنك الأهلى و تحديد الطلبات المدية لاتمام التعاقد معه وضمه خلال السنوات القادمة .

ومن المقرر أن يعود محمد فتحى للمشاركة فى التدريبات و المباريات عند استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب الشفاء من الإصابة التى لحقت به الفترة الاخيرة .

ويستعد فريق البنك الاهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يلاقى الاتحاد السكندرى يوم 14 أبريل المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة و التي سوف تقام على ستاد بتروسبورت .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 3 مباريات و الخسارة في 5 مباريات .