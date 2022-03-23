شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدعم لاعبى الزمالك فى معسكر المنتخب قبل مواجهة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اتصالا هاتفيا بلاعبي الفريق المتواجدين في المنتخب لدعمهم قبل مواجهة السنغال المقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب الدور النهائي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وطلب فيريرا من اللاعبين تقديم أفضل مستوياتهم والتركيز في مباراتي السنغال لتحقيق انجاز شخصي لهم وإنجاز للمنتخب بصفة عامة لاسعاد الجماهير والرد علي الانتقادات التي طالت لاعبي الزمالك في الفترة الماضية وتحديدا عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

ويضم المنتخب الوطني في معسكره الحالي 6 لاعبين من الزمالك وهم : محمد أبو جبل، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو .

من ناحية أخرى قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، السماح للإعلاميين بحضور مران اليوم الثلاثاء ، باستاد الدفاع الجوي، لمدة 15 دقيقة حيث يبدأ المران في تمام الخامسة الا ربع مساء ، قبل مواجهة السنغال.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي السنغال يومي 25 و 29 في المرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التى تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدى "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدى فتحى - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدى.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي قائمة أغلى 10 لاعبين في صفوف المنتخبين بقيمة تسويقية وصلت إلى 100 مليون يورو، بينما يأتى ساديو ماني نجم السنغال فى المرتبة الثانية بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو.