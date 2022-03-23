شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز بيرسى تاو خلال إجازة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة برنامج تأهيلي خاص للجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر للسير عليه طوال فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر، من أجل التعافي من الإصابة بكدمة في الركبة والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة ضد المريخ السوداني.

واشتكى بيرسي تاو من الإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه ضد المريخ السوداني بخامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتم استبداله بين شوطي المباراة، وأثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب حاجته للعلاج مدة 10 أيام قبل العودة للمشاركة في مباريات الأهلي القادمة.