شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات مثيرة فى سباق النقاط بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، 4 مباريات في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات القسم الثانى، بين كل من القناة مع بتروجت، بورتو السويس مع النصر في مجموعة القاهرة، والبدارى مع ديروط في مجموعة الصعيد، وأخيرا سبورتنج مع ألعاب دمنهور في مجموعة بحرى والإسكندرية.

يحل نادى بتروجت بقيادة ربيع ياسين صاحب المركز الثانى برصيد 43 نقطة، ضيفا على القناة صاحب المركز الثامن برصيد 32 نقطة، في مباراة سهلة نسبية للفريق البترولى الذى يطمح في تقليص الفارق إلى 7 نقاط مع الداخلية الذى سقط أمام السكة الحديد برباعية، ليشعل الصراع من جديد على بطاقة التأهل للممتاز الموسم المقبل.

ويستقبل فريق بورتو السويس صاحب المركز السابع برصيد 34 نقطة، فريق النصر صاحب المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، في مباراة يأمل فيها النصر بالخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط في جدول الدورى.

وفى مجموعة الصعيد، يلتقى فريق البدارى متذيل المجموعة وصاحب المركز الأخير برصيد 10 نقاط من 22 مباراة ليقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثالث، مع فريق ديروط صاحب المركز العاشر برصيد 26 نقطة، في مباراة سهلة للضيوف.

وتختتم المباريات بمواجهة نارية في مجموعة بحرى والإسكندرية بين سبورتنج صاحب المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة، الذى يستضيف فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، في مباراة تعد بـ6 نقاط وتغيير مراكز، حيث يحتل ألعاب دمنهور أول المراكز الهابطة والفوز يجعله يتخطى سبورتنج ويبتعد قليل عن الهبوط، أما سبورتنج فيأمل في توسيع الفارق بينه وبين مناطق الهبوط إلى 5 نقاط.