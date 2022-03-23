شكرا لقرائتكم خبر عن عماد محمود يبدأ مهمته فى قيادة سلة سموحة 15 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عماد محمود المدير الفنى لفريق سيدات كرة السلة بنادى سموحة مهمته رسميا مع الفريق يوم 15 مايو القادم ، بعد أن تولى المهمة خلال الايام الماضية .

من جانبه أكد أحمد عجلان عضو مجلس ادارة نادى سموحة فى تصريحات خاصة ان التعاقد مع عماد محمود جاء بعد التفاوض مع نادى الطيران و تم انتقاله من الطيران لسموحة بالتراضى بين جميع الأطراف .

ووقع عماد محمود على عقود تدريب سيدات سموحة بعد إنهاء ارتباطه مع نادى الطيران بالتراضى، بعد اتصالات بين مسئولى سموحة ومسئولى الطيران لإنهاء العلاقة بصورة ودية بين محمود وناديه السابق.

وجاء الاستقرار على عماد محمود فى ظل الخبرات التى يتمتع بها فى تدريب سيدات السلة، حيث سبق وتولى تدريب سلة سموحة، وتقدم باستقالته فى سبتمبر 2020 ، وفى ديسمبر من نفس العام تولى تدريب سلة سيدات الزمالك، ثم رحل لتدريب سيدات الطيران.