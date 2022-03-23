شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للأهلي يحدد برنامج الإعداد بعد الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على برنامج التحضير الخاص بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري الحالية لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتي السنغال ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

ويتضمن برنامج التحضير عودة الأهلي للتدريبات الجماعية على ملعب التتش مع بحث خوض مباراة ودية أو أكثر لتجهيز اللاعبين البدلاء مثل علي لطفي ورامي ربيعة وكريم فؤاد وحسام حسن ومحمود وحيد ومحمد محمود ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ووليد سليمان، من أجل تجهيزهم للمشاركة مع الفريق الأحمر في المباريات القادمة حال الاستعانة بهم.

وقال مصدر فى النادى الأهلى إن مسئولو النادى لم يحسموا مصير الدولى العراقى سعد ناطق مدفع نادى الشرطة العراقى، موضحاً أن اللاعب معروض على الأهلى من جانب أحد وكلاء اللاعبين فقط.

وتابع المصدر: طبيعى جداً أن نتلقى ترشيحات من الوكلاء لضم لاعبين فى أى مركز، لكن هذا لا يعنى أننا نتفاوض مع هؤلاء اللاعبين فالأمر يحتاج وقتاً للدراسة والتأنى قبل اتخاذ القرار المناسب.

وأشار المصدر إلى أن الوكلاء يرغبون فى تسويق لاعبيهم وهذا حقهم، ونحن فى الأهلى أيضاً نبحث عن اللاعب الذى يُضيف للفريق وهناك معايير كثيرة تحكم اختيار أى صفقة، منها ما هو داخل الملعب وما هو خارج الملعب.